Giudice sportivo Serie B subito squalifica per Gregucci! Il nuovo tecnico della Sampdoria non ci sarà contro l’Empoli I dettagli della squalifica

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giudice sportivo Serie B, Gregucci dovrà seguire la partita dalla tribuna dopo l’espulsione della nona giornata di Serie B. I dettagli Al termine del pareggio per 1-1 tra Sampdoria e Frosinone, il Giudice Sportivo ha emesso una decisione che cambierà le dinamiche della prossima trasferta per i blucerchiati. Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, è stato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

