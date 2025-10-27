Giudice sportivo Serie A i verdetti dopo l’ottava giornata di campionato! Squalificato Holm quattro nuovi diffidati e multe per Napoli Roma Juve e non solo | ecco quali e perché

Giudice sportivo Serie A, i verdetti dopo l’ottava giornata di campionato! Squalificato Holm, 4 i nuovi diffidati e multe per sei società: ecco quali e perché Con la conclusione dell’ottava giornata di Serie A sono stati annunciati i verdetti del Giudice Sportivo che ha deciso di squalificare per un turno il centrocampista del Bologna, Holm, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Giudice sportivo Serie A, i verdetti dopo l’ottava giornata di campionato! Squalificato Holm, quattro nuovi diffidati e multe per Napoli, Roma, Juve e non solo: ecco quali e perché

