Prova di concretezza e solidità importante da parte della Roma sul campo del Sassuolo, e serviva dopo due gare consecutive senza clean sheet. Una vittoria che, oltre a dare alla squadra la vetta della classifica in coabitazione col Napoli, riporta carica e fiducia dopo i ko contro Inter e Viktoria Plzen, fondamentale per affrontare al meglio un calendario fitto di impegni. Squadra già con la testa al Parma, prossimo avversario in un’ Olimpico diventato tabù da sfatare, e data la vicinanza di un turno infrasettimanale che si aprirà già domani, la Lega Serie A ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo in merito a tutto ciò che è accaduto nel weekend. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Giudice Sportivo, seconda sanzione per Hermoso e Mancini: per la Roma ammenda di 5000 euro