Giudice Sportivo multa per la Juve dopo la sfida contro la Lazio | il motivo e a quanto ammonta la sanzione

Giudice Sportivo, bianconeri multati dopo la sconfitta contro la Lazio: tutti i dettagli sulla sanzione. È un lunedì nero, nerissimo, per la Juventus. La giornata si è aperta con la notizia, ormai inevitabile, dell’esonero di Igor Tudor, arrivato dopo l’ottava partita consecutiva senza vittorie, la terza sconfitta di fila (tra Como, Real Madrid e Lazio ). Una crisi profonda, che ha portato la società ad affidare la panchina al tecnico della Next Gen, Massimo Brambilla. Come se non bastasse, in questo clima di disastro sportivo, è arrivata anche la consueta “stangata” del Giudice Sportivo. Il Dott. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giudice Sportivo, multa per la Juve dopo la sfida contro la Lazio: il motivo e a quanto ammonta la sanzione

Contenuti che potrebbero interessarti

Il giudice sportivo potrebbe prendere provvedimenti contro l'attaccante nerazzurro - facebook.com Vai su Facebook

.@SerieA, le decisioni del Giudice Sportivo: una giornata a Touré del @PisaSC, ammenda da 1.500€ per Cataldi della @OfficialSSLazio - X Vai su X

Giudice Sportivo Serie A: multata la Juventus, il motivo - Il Giudice Sportivo si è espresso dopo il turno di Serie A. Scrive ilbianconero.com

Giudice Sportivo Serie A: una giornata a Holm, multe per Juventus, Napoli e Roma - Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 ottobre 2025, ha assunto le decisioni qui ... Come scrive msn.com

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: punite Napoli, Roma e Juventus, uno squalificato nel Bologna - Squalifiche, diffidati e ammende dopo l’ottava giornata di Serie A, i provvedimenti del Giudice Sportivo e cosa cambia in vista del turno infrasettimanale. Segnala sport.virgilio.it