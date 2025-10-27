Girare l’Europa gratis per un mese | torna l’Interrail per i giovani Ecco come ottenerlo
L’Unione Europea rilancia l’iniziativa DiscoverEu, permettendo ai giovani diciottenni di viaggiare gratuitamente in Europa su treni e trasporti locali. L’iniziativa celebra il 40° anniversario degli Accordi di Schengen sulla libera circolazione e mette a disposizione quasi 5.000 pass solo per l’Italia. Cos’è l’Interrail gratuito per i giovani. Il progetto consente ai fortunati selezionati di viaggiare in Europa per un periodo compreso tra uno e trenta giorni, usufruendo di un pass gratuito che copre quasi esclusivamente i treni in seconda classe o economy. Chi partecipa potrà esplorare città, paesi e culture diverse, usufruendo anche di sconti su alloggi, eventi culturali e sportivi grazie a una carta dedicata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
