Girare l’Europa gratis per un mese torna l’Interrail per i giovani Dal 30 ottobre le iscrizioni | chi può partecipare
Un mese sulle rotaie alla scoperta dell’Europa: l’ Interrail, quello vero, riprende vita ma solo per i diciottenni. È la volontà dell’Unione europea che, per celebrare il 40esimo anniversario dagli Accordi di Schengen sulla libera circolazione tra i Paesi membri, ha deciso di spalancare le porte delle sue stazioni ai giovanissimi. I fortunatissimi selezionati potranno godersi un viaggio lungo fino a un mese ma con un solo pass. E sarà completamente gratuito. Interrail: cos’è e quando bisogna iscriversi. Le iscrizioni per l’iniziativa DiscoverEu saranno aperte solo per due settimane, dal 30 ottobre al 13 novembre. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
i colori dell'accoglienza per una pace a colori Cris sta letteralmente dipingendo di pace il mondo. Con il suo progetto "murales per la pace", dall'Argentina ha cominciato a girare prima l'America Latina, poi l'Europa e l'Africa. In questi giorni è stato a Verona, al - facebook.com Vai su Facebook