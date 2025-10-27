Girano in auto sotto l' effetto degli stupefacenti e rifiutano il test denunciati due giovani

Ilpescara.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Penne hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria due ragazzi: uno di 20 anni di Alanno e uno di 22 di Manoppello.I due giovani dovranno rispondere del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

