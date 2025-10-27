Giovanni Gallina sugli Asu | Stabilizzazione per altri 259 lavoratori
Il governo Schifani si prepara ad approvare l’appendice al Piano di assunzioni 2025 della Servizi ausiliari Sicilia (Sas), che prevede l’ingresso di altri 259 lavoratori provenienti dal bacino Asu “Nessun lavoratore deve restare indietro, la stabilizzazione dei lavoratori Asu in Sicilia nel 2025. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
LIVE PRIMA PAGINA CARINI "L'ASSISTENZA NELLE SCUOLE ANCORA NON È A REGIME RISPETTO AD ALTRI COMUNI, È TUTTO UN DISASTRO" LO DICE GIOVANNI GALLINA PRESIDENTE DI CITTADINANZATTIVA.? - facebook.com Vai su Facebook
Per gli Asu stabilizzazione con batticuore - La stabilizzazione arriverà probabilmente fra qualche giorno, ma nel frattempo c'è un'attesa da trascorrere col fiato sospeso. Da rainews.it
Consulta, illegittime norme per stabilizzazione 4mila Asu - Per la Corte costituzionale sono illegittime le norme approvate in Sicilia che hanno previsto la stabilizzazione del personale Asu. Riporta ansa.it
Stabilizzazione personale ASU, questa mattina un webinar di ANCI Sicilia - “Il quadro normativo per la stabilizzazione del personale ASU” questo il titolo del webinar svoltosi questa mattina, organizzato dall’ANCI Sicilia in collaborazione con ASAEL, cui hanno partecipato ... Lo riporta ansa.it