Giovanili Inter weekend da dimenticare per la prima squadra ma positivo per il vivaio | in vittoria tutte le under maschili

Inter News 24 Giovanili Inter: risultati positivi per tutte le formazioni nerazzurre scese in campo nel weekend. Nessuna sconfitta nel vivaio nerazzurro. Nel fine settimana appena trascorso, le squadre del Settore Giovanile dell’ Inter sono scese in campo con ottimi risultati. In totale, sei formazioni nerazzurre hanno ottenuto vittorie nelle rispettive partite, con l’eccezione dell’ Under 15, che ha pareggiato 4-4 contro il Real Crescenzago. Ancora una volta, l’Under 20 di Carbone ha dimostrato la sua solidità, continuando la striscia di risultati positivi con una vittoria contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giovanili Inter, weekend da dimenticare per la prima squadra, ma positivo per il vivaio: in vittoria tutte le under maschili

Leggi anche questi approfondimenti

#Cocchiere, un doppio ex alla #Commissione #UE: "Ho giocato nelle giovanili #Inter e all'#USG. Stasera tifo..." - X Vai su X

Weekend positivo per le giovanili bianconere L’Under 15 vince 1-0 sul campo dell’Inter, mentre l’Under 14 e l’Under 13 iniziano con due successi importanti. Terzo posto per l’Under 12 al Memorial Burzoni, con Vignali premiato miglior centrocampista. Sc Vai su Facebook

Giovanili Inter:| Ecco tutti gli allenatori - Ecco la "rosa" degli allenatori del Settore Giovanile nerazzurro, che quest'anno ripropongono una squadra nella categoria Berretti. Lo riporta calciomercato.com

Inter, 3 esordi da segnare: Mosconi, Lavelli e Calligaris in campo con l'U23 - Non è stato un weekend da ricordare sul piano del risultato per l’Inter Under 23, sconfitta per la prima volta in questo campionato dal Lecco. Come scrive tuttomercatoweb.com

Carbone: "Io interista da sempre, tornare qui una sorpresa. Punto a far crescere i giovani senza dimenticare i trofei" - È l'Inter la protagonista della nuova puntata del format 'È sempre Primavera' coniato da Radio TV Serie A per conoscere segreti e curiosità delle squadre giovanili ... Secondo msn.com