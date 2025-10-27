Una ragazza di 22 anni, incinta, è stata accoltellata all’addome da una sua coetanea e conoscente durante una lite avvenuta nel centro storico di Genova. La ragazza è stata ricoverata al Galliera e non è in pericolo di vita. E’ successo nel pomeriggio di ieri in piazza Santa Fede. Sul posto polizia e mezzo di soccorso. La ragazza che ha ferito la vittima è stata identificata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giovane incinta ferita con coltellate all'addome: identificata una coetanea