Giovane incinta ferita con coltellate all' addome | identificata una coetanea

Feedpress.me | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 22 anni, incinta, è stata accoltellata all’addome da una sua coetanea e conoscente durante una lite avvenuta nel centro storico di Genova. La ragazza è stata ricoverata al Galliera e non è in pericolo di vita. E’ successo nel pomeriggio di ieri in piazza Santa Fede. Sul posto polizia e mezzo di soccorso. La ragazza che ha ferito la vittima è stata identificata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

