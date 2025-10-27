Giovane incinta ferita con coltellate all' addome | identificata una coetanea a Genova
Una ragazza di 22 anni, incinta, è stata accoltellata all’addome da una sua coetanea e conoscente durante una lite avvenuta nel centro storico di Genova. La ragazza è stata ricoverata al Galliera e non è in pericolo di vita. E’ successo nel pomeriggio di ieri in piazza Santa Fede. Sul posto polizia e mezzo di soccorso. La ragazza che ha ferito la vittima è stata identificata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
È morta la donna di 25 anni investita nel pomeriggio in via Buonriposo a Palermo: troppo gravi le ferite riportate dalla giovane, che contrariamente a quanto riferito in un primo momento da alcuni presenti sul luogo dell’incidente non era incinta. La 25enne era - facebook.com Vai su Facebook
"#incinta" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Giovane incinta ferita con coltellate all'addome: identificata una coetanea a Genova - La ragazza che ha ferito la vittima è stata identificata ... Come scrive gazzettadelsud.it
Ragazza incinta ferita a coltellate a Genova - Una ragazza di 22 anni, incinta, è stata accoltellata all'addome da una sua coetanea e conoscente durante una lite avvenuta nel centro storico di Genova. Da ansa.it
Ragazza incinta ferita a coltellate alla pancia durante una lite tra donne - Una 22enne è stata colpita all'addome con un coltello durante una discussione con una coetanea. today.it scrive