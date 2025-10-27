Giovane folgorata a Novellara mentre faceva la doccia

Lidentita.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vani i soccorsi, il corpo rinvenuto dalla nonna L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

giovane folgorata novellara mentreReggio Emilia, giovane donna muore folgorata mentre fa la doccia accanto a una stufetta elettrica - Tragedia a Novellara: Solange Samantha Rizzetto, 28 anni, è morta folgorata nel bagno di casa mentre faceva la doccia ... Si legge su fanpage.it

