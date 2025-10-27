Giovane folgorata a Novellara mentre faceva la doccia
Vani i soccorsi, il corpo rinvenuto dalla nonna L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Approfondisci con queste news
la Repubblica. . Ha i contorni dell’incidente la morte di una giovane di 28 anni, trovata priva di vita nella doccia, presumibilmente folgorata. È accaduto a Novellara (Reggio Emilia). La vittima si chiamava Solange Samantha Rizzetto ed era originaria di Cuba, a - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sul lavoro a Montalto di Castro, giovane operaio folgorato mentre lavora a una cabina elettrica https://ift.tt/9Q18DPO https://ift.tt/TLIovxy - X Vai su X
Reggio Emilia, giovane donna muore folgorata mentre fa la doccia accanto a una stufetta elettrica - Tragedia a Novellara: Solange Samantha Rizzetto, 28 anni, è morta folgorata nel bagno di casa mentre faceva la doccia ... Si legge su fanpage.it