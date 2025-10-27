Giornata mondiale dell' ictus a Palazzo Zanca un evento di sensibilizzazione

Dal Meeting delle Nazioni Unite sulle MCNT (Malattie Croniche Non Trasmissibili), è emersa chiaramente la necessità di rafforzare le misure di prevenzione, specie primaria, dell’ictus e di tutte le patologie croniche. L’ictus è un’emergenza medica grave che si verifica quando, a causa della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Nella giornata di ieri, 25 ottobre, in occasione della “Giornata Mondiale della Spina Bifida”, in tutta Italia monumenti e facciate di alcuni palazzi pubblici ed istituzioni si illumineranno di VERDE per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche delle per - facebook.com Vai su Facebook

Giornata mondiale Ictus, rafforzare prevenzione - L'Asp di Messina promuove al Comune insieme all'Uosd Stroke del Policlinico e all'amministrazione comunale la giornata Mondiale Ictus il 29 ... Lo riporta 98zero.com

Messina, giornata mondiale dell’ictus: il 29 ottobre prevenzione e informazione al municipio - L’iniziativa si terrà dalle 9 alle 13 nell’atrio del Comune e punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita per ridurre il rischio di ictus ... Come scrive msn.com

Giornata mondiale ictus, Stroke Unit Brotzu in prima linea - In occasione della Giornata mondiale dell'ictus, che si celebra il 29 ottobre, la Struttura di Neurologia e Stroke Unit dell'Arnas G. Si legge su ansa.it