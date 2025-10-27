Giornata mondiale della menopausa | visite e consulenze gratuite alla Casa della Salute di Pisa
Mercoledì 29 ottobre, presso la Casa della Salute di Pisa (al distretto sanitario di via Garibaldi 198), si terrà l’Open Day dedicato alla salute della donna in menopausa.In occasione della Giornata mondiale della menopausa, celebrata lo scorso 18 ottobre, i consultori dell’Azienda USL Toscana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
