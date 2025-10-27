Giorgia Rosalia e Eros Ramazzotti sono tra gli album più attesi del mese di novembre 2025
Gli artisti italiani sono tra i più attesi con i nuovi album in uscita nel mese di novembre 2025, periodo nel quale assisteremo ad importanti ritorni discografici sulle scene musicali. Giorgia – G (7 novembre): Il tredicesimo lavoro in studio dell’artista capitolina arriva a due anni dal precedente Blu. L’album è stato anticipato dal singolo Golpe una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust. Il singolo ha segnato il più alto debutto femminile del 2025 nella classifica radio Earone e il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione radiofonica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
