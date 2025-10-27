Giorgia Meloni plaude ai poliziotti che hanno salvato una bambina Umberti attacca | Hai definanziato il nuovo commissariato

Romatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento provvidenziale che ha meritato anche l’elogio della premier, Giorgia Meloni. Un fatto di cronaca che è sfociato, poi, in una nuova polemica politica che ruota attorno al definanziamento, deciso dal governo, del nuovo commissariato di via Achille Tedeschi, a Pietralata. Il presidente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Giorgia Meloni plaude ai poliziotti che hanno salvato una bambina, Umberti attacca: "Hai definanziato il nuovo commissariato" - Il Governo aveva definanziato il nuovo commissariato che si sarebbe dovuto realizzare su via Tedeschi a Pietralata ... Come scrive romatoday.it

giorgia meloni plaude poliziottiPoliziotti scortano papà che porta figlia in ospedale. Meloni: "Eroi!" - Il padre, diretto in ospedale, era rimasto bloccato nel traffico ma c'è arrivato perché la volante l'ha scortato a sirene spiegate ... Da msn.com

giorgia meloni - Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che c’è d ... Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Meloni Plaude Poliziotti