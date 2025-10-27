Gioielli rubati e arnesi da scasso in auto denunciati in quattro

FIANO ROMANO – Un normale posto di blocco si è trasformato in un’operazione di polizia che ha portato alla scoperta di gioielli rubati e arnesi da scasso. È accaduto nei giorni scorsi al casello autostradale di Fiano Romano, dove gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Roma Nord hanno fermato un’auto con a bordo quattro cittadini italiani. Sin dal primo contatto, i poliziotti hanno notato l ’atteggiamento insolito degli occupanti, che mostravano fretta di ripartire e fornivano spiegazioni contraddittorie sulla loro destinazione. Insospettiti, gli agenti hanno proceduto a un controllo più accurato del veicolo. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it © Sabinaoggi.it - Gioielli rubati e arnesi da scasso in auto, denunciati in quattro

