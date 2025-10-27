Giochi Paralimpici il Tas ha accolto il ricorso | restituito a Perini il bronzo di Parigi 2024

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro paralimpico di canottaggio era stato escluso per la presenza di un cellulare nell'imbarcazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

