Giochi Paralimpici il Tas ha accolto il ricorso | restituito a Perini il bronzo di Parigi 2024

L'azzurro paralimpico di canottaggio era stato escluso per la presenza di un cellulare nell'imbarcazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giochi Paralimpici, il Tas ha accolto il ricorso: restituito a Perini il bronzo di Parigi 2024

Tas accoglie ricorso Perini, è bronzo a Parigi 2024 - Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Italiano Paralimpico e a Giacomo Perini viene assegnato il bronzo dei Giochi di Parigi 2024. Secondo sport.quotidiano.net

