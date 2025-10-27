Giochi Paralimpici di Parigi | il TAS ripristina il terzo posto ottenuto di Giacomo Perini

La decisione storica. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TASCAS) ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dall’atleta Giacomo Perini, assistiti dal team sport di LCA Studio Legale guidato dall’avvocato Federico Venturi Ferriolo, annullando la decisione della Federazione Internazionale di Canottaggio (World Rowing) e ripristinando ufficialmente il terzo posto nella finale PR1 M1x dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. La decisione di World Rowing, che aveva escluso Perini dalla classifica per il possesso di un telefono cellulare a bordo dell’imbarcazione, è stata giudicata dal TAS non conforme al regolamento. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Giochi Paralimpici di Parigi: il TAS ripristina il terzo posto ottenuto di Giacomo Perini

