Giménez pazienza finita | Allegri vuole di più e pensa ad un Milan senza il ‘Bebote’

Il centravanti messicano Santiago Giménez, classe 2001, rischia il posto da titolare nel Milan di Massimiliano Allegri già a partire dalla trasferta di domani sera a Bergamo contro l'Atalanta: l'astinenza da gol inizia a pesare troppo sulla squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Giménez, pazienza finita: Allegri vuole di più e pensa ad un Milan senza il ‘Bebote’

Milan-Gimènez, pazienza finita: mossa di Allegri contro l'Atalanta - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri starebbe studiando una formazione senza Giménez per il prossimo match contro l'Atalanta: l'allenatore, adesso, deve capire se il messicano ...

Milan, Allegri: "L'importante è finire la stagione nel migliore dei modi, siamo solo all'inizio" - Massimiliano Allegri, reduce dal successo contro la Fiorentina, ha presentato la sfida in conferenza stampa.