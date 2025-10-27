Giménez pazienza finita | Allegri vuole di più e pensa ad un Milan senza il ‘Bebote’

27 ott 2025

Il centravanti messicano Santiago Giménez, classe 2001, rischia il posto da titolare nel Milan di Massimiliano Allegri già a partire dalla trasferta di domani sera a Bergamo contro l'Atalanta: l'astinenza da gol inizia a pesare troppo sulla squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giménez, pazienza finita: Allegri vuole di più e pensa ad un Milan senza il ‘Bebote’

