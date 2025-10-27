Giletti ospita De Rensis Palmegiani Lovati e Bolzan | tutti i temi della puntata

Questa sera, lunedì 27 ottobre, alle 21.20 su Rai 3, torna in onda Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti, pronto ad affrontare i temi più scottanti dell’attualità italiana. Anticipazioni e ospiti. Tra gli ospiti più attesi della puntata, un collaboratore di giustizia, le cui rivelazioni hanno permesso di portare avanti importanti operazioni contro la ’ndrangheta. La trasmissione analizzerà poi i principali sviluppi della politica italiana, con commenti di Aldo Cazzullo, del leader di Azione, Carlo Calenda, e del direttore de Il Tempo e co-conduttore di Domenica In, Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Giletti ospita De Rensis, Palmegiani, Lovati e Bolzan