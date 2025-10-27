Gila pesta la caviglia di Conceiçao e si mette le mani nei capelli ma l’arbitro non fischia il rigore contro la Lazio | l’episodio che ha fatto infuriare la Juve

Si chiede chiarezza da anni per cercare di uniformare i casi, ma dagli arbitri non è mai arrivata: in un weekend già pieno di polemiche dopo Napoli-Inter, a recriminare maggiormente è la Juventus di Igor Tudor, che contro la Lazio è uscita sconfitta per 1-0 per il gol di Toma Basic nel primo tempo. I bianconeri non sanno più vincere (tre sconfitte consecutive, otto partite consecutive senza vittoria) e sono in piena crisi. Ma nel secondo tempo hanno tanto da recriminare per un calcio di rigore non assegnato dopo un contatto tra Mario Gila e Francisco Conceiçao. Nello specifico, intorno al 60esimo, con la Juve alla ricerca del gol del pareggio, su una palla in area Jonathan David – anche ieri tra i peggiori in campo – sbaglia un controllo, ma il pallone finisce tra i piedi di Conceiçao, che cerca di saltare Mario Gila e viene steso dal classico “step on foot”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

