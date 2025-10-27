gigliola cinquetti torna dal vivo con un tour nei teatri i biglietti

Gigliola Cinquetti torna dal vivo con un tour nei teatri che prosegue nel 2026, il calendario delle prime date. Dopo oltre dieci anni di intensa attività televisiva, Gigliola Cinquetti torna finalmente alla musica dal vivo con una tournée teatrale che segna il suo grande ritorno sulla scena concertistica. Il debutto è fissato per il 28 novembre 2025 a Levico Terme (Trento), con la data zero di un progetto musicale raffinato, emozionante e profondamente autentico. In questo nuovo spettacolo, Gigliola ripercorre sessant’anni di carriera intrecciando passato e presente: una narrazione in musica che rende omaggio ai brani che l’hanno resa un’icona della canzone italiana – e non solo – con arrangiamenti moderni ma sempre rispettosi del suo stile unico e della sua inconfondibile eleganza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

