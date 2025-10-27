"Un restyling che cancella il verde". Patrizia Sagretti di Alleanza Verdi Sinistra boccia i lavori ai giardini Diaz, partiti lo scorso febbraio e non ancora conclusi, nonostante i ripetuti annunci dell’amministrazione comunale. "Nelle prime fasi di cantiere sono stati abbattuti diversi alberi, che secondo l’amministrazione erano malati. L’assessore Paolo Renna ha dichiarato che saranno effettuate nuove piantumazioni, ma le scelte progettuali in corso – cioè colate di cemento e pavimentazioni al posto dei prati, riduzione delle aree dedicate agli alberi, ampliamento dell’area giochi con strutture dai colori perfetti per un centro commerciale – trasformano il giardino principale della città in uno spazio più simile a una piazza commerciale che a un polmone verde per famiglie e anziani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giardini, i lavori della discordia: "Meno verde e più cemento"