Giardini i lavori della discordia | Meno verde e più cemento
"Un restyling che cancella il verde". Patrizia Sagretti di Alleanza Verdi Sinistra boccia i lavori ai giardini Diaz, partiti lo scorso febbraio e non ancora conclusi, nonostante i ripetuti annunci dell’amministrazione comunale. "Nelle prime fasi di cantiere sono stati abbattuti diversi alberi, che secondo l’amministrazione erano malati. L’assessore Paolo Renna ha dichiarato che saranno effettuate nuove piantumazioni, ma le scelte progettuali in corso – cioè colate di cemento e pavimentazioni al posto dei prati, riduzione delle aree dedicate agli alberi, ampliamento dell’area giochi con strutture dai colori perfetti per un centro commerciale – trasformano il giardino principale della città in uno spazio più simile a una piazza commerciale che a un polmone verde per famiglie e anziani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI BAZZEGA-CORRIDONI PADOVANI! Sono ufficialmente partiti i lavori per la riqualificazione del Giardino Bazzega-Corridoni Padovani, uno degli spazi verdi più frequentati e amati del quartiere, che pre - facebook.com Vai su Facebook
Giardini, i lavori della discordia: "Meno verde e più cemento" - Patrizia Sagretti di Alleanza Verdi Sinistra boccia i lavori ai giardini Diaz, partiti ... Come scrive msn.com
Giardini Grandi, polemiche sui lavori: "Più cemento e meno superficie verde" - Già qualche giorno fa la sezione eugubina di “Salviamo il Paesaggio“ aveva ... Si legge su lanazione.it
Giardini, lavori senza fine: "Incassi calati del 40%" - 40%, ho chiesto al Comune una riduzione dell’affitto e non mi è stata accordata. Lo riporta ilrestodelcarlino.it