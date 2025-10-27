Giappone l' arrivo di Donald Trump a Tokyo per incontrare la premier Takaichi
Il presidente Usa Donald Trump è arrivato a Tokyo, in Giappone, seconda tappa del suo tour in tre paesi asiatici. L’Air Force One è atterrato all’aeroporto di Haneda alle 17 ora locale (le 9 italiane). A Tokyo, avrà l’opportunità di incontrare la nuova premier Sanae Takaichi, una convinta conservatrice e protetta dell’ex primo ministro Shinzo Abe. Nell’incontro, è probabile che Trump sottolinei l’impegno del Giappone a investire 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Durante la sua permanenza, Trump incontrerà l’imperatore giapponese, visiterà le truppe statunitensi e incontrerà rappresentanti dell’imprenditoria giappones e. 🔗 Leggi su Lapresse.it
