Gianni Bismark duetta con Giuliano Sangiorgi nel singolo Piove piove

Con Piove piove, Gianni Bismark annuncia un singolo intenso che segna la prima collaborazione con Giuliano Sangiorgi. Con Piove piove (Columbia Records Sony Music Italy), Gianni Bismark annuncia un singolo intenso e viscerale, che segna la prima collaborazione con Giuliano Sangiorgi, voce e penna tra le più iconiche della musica italiana. Dopo il ritorno sulle scene con il brano Stai alla larga, l’artista prosegue così il suo percorso in una direzione sonora più matura, fatta di sonorità moderne, contaminazioni urbane e una scrittura sempre più consapevole. Il pezzo sarà disponibile da venerdì 31 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali, ed è già disponibile in pre-save. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Gianni Bismark duetta con Giuliano Sangiorgi nel singolo Piove piove

Furto a casa del rapper Gianni Bismark: rubati gioielli, orologi e contanti https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/02/news/gianni_bismark_furto_casa_ardeatino-424886174/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Rapper Gianni Bismark dà appuntamento in centro e ladri gli svuotano casa a Roma Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Furto in casa del rapper Gianni Bismark. Le storie su Instagram a un evento danno il via libera ai ladri - Gianni Bismark, 34 anni, noto esponente della scena musicale romana, è stato derubato in casa dai ladri. romatoday.it scrive

Gianni Bismark, furto in casa del rapper a Roma: rubati gioielli e orologi. I ladri "avvisati" da un storia su Instagram - Comincia a incidere nel 2015 e nello stesso anno pubblica Gianni Bismark Mixtape, che già presentava un featuring con Tony Effe e produzioni di Sick Luke e G Ferrari, mentre nel 2016 firma il suo ... Riporta ilmessaggero.it

