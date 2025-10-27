Giani ieri a Cavriglia alla festa per l’elezione di Filippo Boni

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Eugenio Giani, presidente riconfermato della Regione Toscana, ha preso parte, nel tardo pomeriggio di ieri, alla festa per l’elezione a consigliere regionale di Filippo Boni, tenutasi a Meleto Valdarno. Giani ha parlato di questi territori, del Valdarno, e della sua città, sottolineando come li abbia sempre vissuti come un tutt’uno. Ha evidenziato l’importanza della candidatura di Boni, sottolineando che non sia stato un percorso semplice. "Il Valdarno - ha detto - si è compattato per questa candidatura, generando un risultato unico in Toscana: 9.000 preferenze per Filippo provenienti proprio da questa zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

