Giallo in corso Italia | maxi rissa nella notte ma scappano tutti prima dei soccorsi

Genovatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giallo in corso Italia per una maxi rissa scoppiata intorno alle 4 del mattino di oggi, lunedì 27 ottobre.Secondo quanto riferito dai testimoni che hanno chiamato i soccorsi, il fatto avrebbe coinvolto una decina di persone fuori da una discoteca.Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Maxi rissa in corso Italia, spuntano due nuovi video: arresti convalidati ma i giovani tornano in libertà - Da una parte il quadro accusatorio che nelle prossime ore potrebbe aggravarsi ulteriormente con la contestazione formale anche di rissa aggravata. Da ilsecoloxix.it

Maxi rissa in corso Italia, i giovani dovranno risarcire sette carabinieri e due poliziotti rimasti feriti - Genova – Per potere patteggiare o chiedere la messa alla prova dovranno risarcire il danno a sette carabinieri e due poliziotti rimasti feriti nella maxi rissa dello scorso 2 giugno, in corso Italia a ... Scrive ilsecoloxix.it

Maxi rissa in Corso Italia, i ragazzi dovranno risarcire i danni ad agenti e militari - Risarcimento danni ai nove agenti delle forze dell'ordine aggrediti, sette carabinieri e due poliziotti. Secondo rainews.it

