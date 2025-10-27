GialappaShow stasera 27 ottobre 2025 | Gaia co-conduttrice Virginia Raffaele e Levante ospiti In Vererrimo arriva Alba Parietti

Dopo l’esordio con Miriam Leone, Gaia raccoglie il testimone come co-conduttrice della seconda puntata stagionale di GialappaShow, il varietà della Gialappa’s Band in onda stasera, lunedì 27 ottobre 2025, in prima serata su Tv8 e in simulcast su Sky Uno e NOW. Con lei, al timone, l’inevitabile Mago Forest. In scaletta: la presenza-sorpresa di Virginia Raffaele, la guest star Alba Parietti all’interno di Vererrimo (con Silvia ToffaninBrenda Lodigiani ), e l’ ospite musicale Levante, affiancata dai Neri per Caso e dal chitarrista Daniele Mammarella in un tributo a Owner of a Lonely Heart degli Yes. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

