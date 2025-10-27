Dopo Miriam Leone, sarà Gaia la co-conduttrice della seconda puntata stagionale di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band, in onda in prima serata su Tv8 e in simulcast su Sky Uno e NOW. Anticipazioni e ospiti del 27 ottobre 2025. Virginia Raffaele, Alba Parietti e Levante tra gli ospiti. La cantautrice italo-brasiliana affiancherà il Mago Forest alla conduzione, in una puntata che vedrà l’incursione a sorpresa dell’attrice Virginia Raffaele, protagonista sul palco di un duetto con il Mago Forest. Tra le guest star della puntata anche Alba Parietti, ospite di Silvia Toffanin (alias Brenda Lodigiani ) nel nuovo episodio di Vererrimo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - GialappaShow, Gaia co-conduttrice e Alba Parietti ospite di Vererrimo nella seconda puntata