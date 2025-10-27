GialappaShow | Gaia alla co-conduzione Alba Parietti e Virginia Raffaele ospiti nella seconda puntata

Dopo il successo del debutto con Miriam Leone, la seconda puntata stagionale di GialappaShow vedrà Gaia nella veste di co-conduttrice accanto al Mago Forest. Il programma della Gialappa’s Band torna questa sera, lunedì 27 ottobre 2025, in prima serata su Tv8 e in simulcast su Sky Uno e NOW. La cantautrice italo-brasiliana accompagnerà la conduzione con ironia e leggerezza, mentre sul palco non mancheranno ospiti d’eccezione e momenti di comicità pura. Ospiti e anticipazioni: da Alba Parietti a Virginia Raffaele, fino a Levante. A movimentare la serata sarà l’incursione speciale di Virginia Raffaele, protagonista di un divertente duetto con il Mago Forest. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

