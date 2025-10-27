Giacomo Perini la svolta dopo lo scippo del podio ai Giochi di Parigi I giudici danno ragione al canottiere azzurro | Ora dateci la medaglia

Il palmares italiano ai Giochi olimpici del 2024 si arricchisce di un bronzo, a distanza di un anno e mezzo dalla manifestazione di Parigi. È quello di Giacomo Perini, canottiere della delegazione paralimpica, che aveva guadagnato il podio ma era stato squalificato per aver tenuto a bordo il suo smartphone. Ora il Tribunale arbitrale dello sport ha annullato il provvedimento che era stato emanato dalla federazione, dando così il via libera per il terzo posto. «Apprendo con gioia la notizia del riconoscimento del terzo posto ottenuto sul campo a Parigi 2024. Dopo ben 16 anni, il canottaggio paralimpico italiano torna a vincere una medaglia alle Paralimpiadi», ha detto l’atleta. 🔗 Leggi su Open.online