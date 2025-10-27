GF chi è Valentina compagna Domenico | età cognome lavoro Instagram

Sebbene non sia una concorrente del Grande Fratello 2025, Valentina è sicuramente tra i protagonisti di questa edizione condotta da Simona Ventura. Infatti, la storia che la vede al centro di una trama alquanto complessa del programma di Canale 5 è quella che attira di più il pubblico. Proprio lei ha dato una scossa a una delle puntate più noiose di questa edizione, ospite nella Casa per avere un confronto faccia a faccia con il fidanzato Domenico D’Alterio e non solo. Nel suo mirino c’è anche Benedetta Stocchi. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Valentina, che torna nella Casa nella quinta puntata. 🔗 Leggi su Latuafonte.com