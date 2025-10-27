Gestione e smaltimento illecito di rifiuti tra Melito e Scampia 12 persone denunciate

Gestione e smaltimento illecito di rifiuti nell’area nord di Napoli. La Polizia Metropolitana di Napoli (sezione Comando in collaborazione con la sezione AmbienteStradale e distretti di Nola e Pompei), in sinergia con l’Esercito Italiano raggruppamento Campania operazione “Strade Sicure”, ha condotto un importante intervento di contrasto alle attività illecite legate alla gestione dei rifiuti nelle . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Gestione e smaltimento illecito di rifiuti tra Melito e Scampia, 12 persone denunciate

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gestione rifiuti: RENTRI e le novità normative 23 Ottobre ore 15:00 Un appuntamento pensato per aziende manifatturiere, operatori recupero e smaltimento, aziende di intermediazione e trasporto, consulenti e tecnici ambientali, durante il quale verrann - facebook.com Vai su Facebook

L'Accordo sulla Gestione e lo Smaltimento del Plutonio (PMDA), firmato nel 2000, impegnava sia gli Stati Uniti che la Russia a smaltire almeno 34 tonnellate di plutonio per uso militare ciascuno http://bit.ly/4ogSK1o Per altre notizie http://bit.ly/4mRREce #Russi - X Vai su X

Discariche abusive e rifiuti gestiti illecitamente tra Scampia e Melito: raffica di sequestri e denunce - Un'operazione congiunta, in materia di rifiuti, tra Polizia Metropolitana ed Esercito Italiano ha portato al sequestro di numerose attività tra il quartiere ... Si legge su fanpage.it

Abbandono e smaltimento illecito di rifiuti a Licata, sei indagati - Durante le indagini sono stati documentati tutti gli scarichi illeciti di rifiuti che avvenivano nella zona, nonché gli incendi dei rifiuti stessi ... Segnala grandangoloagrigento.it

Capaccio, smaltimento illecito di rifiuti speciali: denunciato titolare di azienda bufalina - Il personale di Polizia Municipale, ha riscontrato l'abbandono, su di un'area di circa 400 metri quadri, di rifiuti speciali non pericolosi ... Da infocilento.it