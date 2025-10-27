Germania ecco la casa degli orrori a Biberach | la trasformazione per Halloween
A Biberach, nel suggestivo Bachlanger Schlössle, in Germania, la famiglia König ha trasformato la propria abitazione in una scenografia da incubo per Halloween. Tra troll, elfi e coltri di nebbia, ogni dettaglio è curato con passione, fatica e un pizzico di follia. L'atmosfera spettrale attira curiosi e appassionati, rendendo questa dimora uno dei luoghi più inquietanti e affascinanti della zona durante la notte più paurosa dell'anno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
BENTORNATO DOMENICO, ORA PUOI RIPOSARE A CASA Con una emozionante cerimonia oggi la comunità di Quattro Castella ha riaccolto a casa Domenico Montanari, l'internato militare italiano (IMI) morto a soli 30 anni in prigionia in Germania nel 1 - facebook.com Vai su Facebook
#Germania - Iris #Stalzer (#SPD), eletta a settembre sindaca della città di Herdecke, nello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, è stata accoltellata vicino a casa sua: si trova in condizioni critiche. Ha detto di essere stata aggredita da più uomini. (ilP - X Vai su X
La rapisce per torturarla in una casa degli orrori - BerlinoQuando a commettere lo stalking è un soggetto con forti istinti sadici e criminali il risultato può essere infernale. Lo riporta ilgiornale.it