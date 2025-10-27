Germania ecco la casa degli orrori a Biberach | la trasformazione per Halloween

A Biberach, nel suggestivo Bachlanger Schlössle, in Germania, la famiglia König ha trasformato la propria abitazione in una scenografia da incubo per Halloween. Tra troll, elfi e coltri di nebbia, ogni dettaglio è curato con passione, fatica e un pizzico di follia. L'atmosfera spettrale attira curiosi e appassionati, rendendo questa dimora uno dei luoghi più inquietanti e affascinanti della zona durante la notte più paurosa dell'anno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

