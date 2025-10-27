Germania allarme autoritarismo | il costituzionalista Murswiek denuncia la censura di Stato

Un’ombra autoritaria si allunga sulla Germania sotto la guida politica di Friedrich Merz, secondo il rinomato costituzionalista Dietrich Murswiek, professore emerito di Diritto pubblico e amministrativo presso l’Università di Friburgo. In un’intervista alla Neue Zürcher Zeitung – autorevole quotidiano svizzero di lingua tedesca, con sede a Zurigo – Murswiek lancia un allarme sulla progressiva erosione della libertà di espressione in Germania. Motivo? La Corte d’Appello di Berlino ( Kammergericht ), massima istanza civile regionale, ha emesso una sentenza shock, autorizzando la piattaforma LinkedIn a rimuovere qualsiasi post che contraddica l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il governo o enti come il Robert-Koch-Institut, indipendentemente dalla loro veridicità. 🔗 Leggi su It.insideover.com

