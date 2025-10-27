L’impatto di Friedrich Merz e del suo governo sulla politica tedesca, soprattutto sul versante economico-industriale, non sembra farsi sentire a sei mesi dall’ingresso del leader dell’Unione Cristiano-Democratica (Cdu) alla Cancelleria Federale di Berlino. Merz ha ereditato da Olaf Scholz un Paese in travaglio in cerca di un nuovo modello di sviluppo economico dopo la fine del rapporto stretto con la Russia sul gas, l’ascesa di una viscosa concorrenza cinese e i dubbi sulla difesa americana. E per ora non sembra essere riuscito a strutturarlo. Anche perché le condizioni di partenza erano oggettivamente problematiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Germania: 10 mila disoccupati in più al mese, crollo della produzione, export in crisi. Altro che effetto Merz…