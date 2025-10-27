George Clooney ha raccontato di quella volta che è stato sgridato da Frank Sinatra in persona | un momento indimenticabile della sua vita
I privilegi dell’età: avere belle storie da raccontare. E a 64 anni, George Clooney si sta divertendo un sacco a ricordare i fasti e i personaggi della Hollywood che fu. Perché quando cresci in una famiglia dove lo spettacolo è di casa – la zia Rosemary Clooney era una cantante celeberrima, lo zio José Ferrer un premio Oscar, il padre Nick, ora in pensione, è stato giornalista e conduttore televisivo – le storie da raccontare non mancano di certo. Per questo i suoi racconti sono pieni di aneddoti che riguardano i grandi nomi dello star system. Da Tony Bennett fino a uno strano e indimenticabile incontro con la leggenda Frank Sinatra. 🔗 Leggi su Amica.it
