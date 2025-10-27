Geografia giudiziaria | il Ddl sul ripristino delle sedi soppresse
Il Governo vara il Ddl sulla geografia giudiziaria: tornano Bassano, Avezzano, Vasto e altri tribunali. Critiche di Bobbio: “Servono più magistrati”. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Riforma geografia giudiziaria: Nordio ha presentato ddl alla camera. Di Pangrazio: "Vicini alla salvezza del tribunale". $Avezzano $Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Bassano Ischia Lipari Elba $Roma
Sindaci e Ordini forensi salutano con entusiasmo il ddl Nordio sulla geografia giudiziaria. A Sulmona il summit nazionale con i parlamentari. #summit #sulmona
Ritorno alla Giustizia Territoriale: Il Disegno di Legge sui tribunali avanza - Il percorso verso il ripristino dei tribunali chiusi e una più equa distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale ha ... radiortm.it scrive
Geografia giudiziaria tributaria: l’UNCAT condivide le osservazioni del CPGT - Con un comunicato stampa del 9 ottobre 2025, l’UNCAT ha reso noto di condividere l’analisi e la posizione del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria sulla proposta di revisione della ... Lo riporta ipsoa.it
Riforma della geografia giudiziaria tributaria: l’audizione di UNCAT - In audizione presso la II Commissione Studi e Riforme del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria il presidente di UNCAT Gianni Di Matteo ha evidenziato che occorre attuare tutte le iniziative ... Come scrive ipsoa.it