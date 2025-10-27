Genova sequestrata Ferrari da 700mila euro | il tentativo di contrabbando scoperto al porto

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane di Genova hanno sequestrato una Ferrari “Purosangue” del valore di circa 700mila euro per contrabbando. La vettura, con targa degli Emirati Arabi Uniti, era sbarcata da un traghetto proveniente da Tunisi e guidata da un cittadino francese. Secondo gli investigatori, si tentava di immettere l’auto nel territorio europeo eludendo il pagamento di Iva e dazi doganali. Il conducente è stato denunciato a piede libero per contrabbando aggravato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

