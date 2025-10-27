Genova raid al liceo occupato | aule devastate e svastiche

Nella notte del 25 ottobre un gruppo armato di spranghe e altro materiale prelevato da un cantiere edile ha fatto irruzione nel liceo Da Vinci di Genova, occupato pacificamente dagli studenti. Gridando “Viva il Duce”, i vandali hanno devastato aule e disegnato svastiche sui muri. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti. La polizia indaga per identificare gli autori del raid, descritti come giovanissimi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Genova, raid al liceo occupato: aule devastate e svastiche

