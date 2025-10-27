Genova pusher arrestato a casa con la fidanzata | sequestrati quasi 2 chili di coca

La squadra mobile di Genova ha arrestato un uomo di 28 anni per spaccio. Nella casa che condivideva con la fidanzata gli agenti gli hanno trovato quasi due chili di cocaina. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, pusher arrestato a casa con la fidanzata: sequestrati quasi 2 chili di coca

