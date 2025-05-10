Eden: da oggi su Sky il film di Ron Howard con Jude Law e Ana De ArmasAnna Tatangelo incinta paparazzata mentre va dal parrucchiere con il ...Ve lo immaginate Mou dopo Napoli-Inter? La lezione di Chivu: niente ...Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Adelaide vuole licenziare ...La notte nel cuore, finale tra Natale e Capodanno su Canale 5Un posto al sole, anticipazioni UPAS: Damiano indaga, Rosa confessa, ...Napoli Inter, le polemiche arbitrali non si fermano al rigore: i ...David per i giornali è ‘inguardabile’ e sotto ‘shock’. E il commento ...TvPlay, calendario della settimana: una serie di cambiamentiÈ morto Bjorn Andresen, «il ragazzo più bello del XX secolo»Lago di Como, San Zeno: magia d'autunnoSocietà sanitaria vuole 89mila euro dall'Asl e trascina l'Ente in ...Ruspe nel campo da golf dei Coppola. Intervista al senatore della Lega, Manfredi Potenti, tra giustizia, ambiente e tutela degli animali

Il senatore Potenti racconta le sue iniziative su giustizia, tutela animale e ambiente, tra leggi a... ► lidentita.it

Sanità pubblica, si allargano le prestazioni gratuite

La Sanità Pubblica allarga, dopo ben 8 anni, il campo delle prestazioni gratuite. Ne scrive nell’ed... ► gbt-magazine.com

Occasione sprecata. Troppi errori Correggese fa pari

CORREGGESE 1 SASSO MARCONI 1 CORREGGESE (4-3-3): Narduzzo; Truzzi, Giorgini (15’ st Zarrillo), Ferr... ► sport.quotidiano.net

Anna Tatangelo incinta paparazzata mentre va dal parrucchiere con il fidanzato

I paparazzi hanno pizzicato la cantante al settimo mese di gravidanza insieme al compagno: sono in a... ► gazzetta.it

Lituania ha chiuso la frontiera con la Bielorussia

(Adnkronos) – La Lituania ha chiuso il suo confine con la Bielorussia a tempo indeterminato dopo che... ► periodicodaily.com

Calcio Serie C. L’emergenza assenti vera nemica del Carpi. Ma la classifica migliora rispetto a un anno fa

L’applauso con cui la curva ’Bertesi-Siligardi’ ha accolto a fine gara la squadra dopo la pesante ... ► sport.quotidiano.net

Lutto per Guccini, è morto Piero Meladri: l

È morto Piero Melandri, il “vecchio amico di giorni e pensieri” della canzone che Francesco Guccin... ► bolognatoday.it

Sanmichelese da sballo. Soffre, ma fa otto su otto

sanmichelese 2 maranello 1 SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Minutolo, Alicchi, T... ► sport.quotidiano.net

Fiorio Cup: Andrea Mabillini mette la firma sulla quinta edizione

CEGLIE MESSAPICA - Dopo il bagno di folla, che ha accolto gli otto piloti che sabato si sono prese... ► brindisireport.it

Sport in tv oggi (lunedì 27 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quella di lunedì 27 ottobre si preannuncia una giornata di sport con pochi eventi di rilievo, anche... ► oasport.it

Federica Corsini, moglie di Sangiuliano, diffida Report

A renderlo noto la stessa trasmissione su X Dopo mesi in cui si è scritto e detto di tutto Federica... ► 361magazine.com

Report, la “bufala” della multa suggerita da FdI. Ghiglia: “Nessuna pressione, pronto a denunciare chi mi ha seguito”

“Sono molto provato da questa vicenda. Mi ha molto colpito il fatto di essere seguito. Lo può fare... ► secoloditalia.it

Calcio a 5 Forlì, ritorno alla vittoria: 3 0 sull’Aposa Bologna e sorpasso sul Gatteo

Il Calcio a 5 Forlì ritrova il sorriso e torna alla vittoria nella sesta giornata del massimo camp... ► forlitoday.it

"Ha potenziato i suoi missili grazie agli Emirati": la soffiata degli 007 Usa sulla Cina

Cosa c'entrano gli Emirati Arabi con lo sviluppo militare della Cina? Secondo una lunga inchiesta p... ► ilgiornale.it

L

Dall’anonimato a una pesantissima notorietà. Björn Andrésen – il ragazzo biondo e bellissimo che in... ► iodonna.it

Maternità, ansia, identità e bisogno di rallentare: Khris sceglie l’R&B per raccontare ciò che il pop non dice più

  Dopo anni trascorsi tra il circuito underground e il lavoro come corista e ballerina, l’artista p... ► citypescara.com

Solitudine condivisa: il multiplayer asincrono di Death Stranding 2 a distanza di mesi

(Adnkronos) – C’è qualcosa di affascinante e inquietante nel modo in cui Death Stranding 2: On the B... ► periodicodaily.com

Fed pronta a un nuovo taglio dei tassi. Cautela per dicembre

Federal Reserve si esprimerà mercoledì sera sulla traiettoria della politica monetaria ed è ampiame... ► quifinanza.it

Ragazza di 22 anni incinta accoltellata all

Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 26 ottobre in piazza Santa Fede a Genova. Una ragazza di... ► leggo.it

Batterie auto elettriche: quali sono le fabbriche in Europa

Nonostante i problemi della Northvolt e di Termoli, sono numerosi gli impianti per la produzione di ... ► gazzetta.it

Passaro ("Cittadini in Movimento"): "Avellino, le scosse di terremoto e il silenzio dei parlamentari"

Mi dispiace doverlo dire, ma è sotto gli occhi di tutti: in questi anni molte famiglie dell’Irpini... ► avellinotoday.it

Sinner a 24 anni ha già vinto 50 milioni di dollari: a Vienna è entrato in un club ristrettissimo

Sinner ha superato i 50 milioni di dollari di montepremi in carriera dopo la vittoria a Vienna: è l... ► fanpage.it

Uragano Melissa, un mostro che fa tremare i Caraibi. Paura in Giamaica: "Non c

Roma, 27 ottobre 2025 – L'uragano Melissa è un mostro che rischia di devastare i Caraibi: si sta ra... ► quotidiano.net

Edoardo Leo e Alessandro Aronadio salutano il pubblico bolognese prima del film “Per te”

Prosegue al The Space Cinema Bologna la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico ... ► bolognatoday.it

Piacenza, accoltella il compagno dell’ex e si suicida: 32enne in gravi condizioni

L’auto del presunto aggressore è stata ritrovata completamente bruciata in una zona isolata The pos... ► lidentita.it

SONDAGGIO | Qual è il settore economico più strategico di Arezzo? Dacci la tua opinione

La vastità geografica della provincia di Arezzo è soltanto uno dei fattori che concorrono alla gen... ► arezzonotizie.it

Spike Lee riceverà la Stella della Mole al Torino Film Festival

Il regista americano Spike Lee sarà fra gli ospiti di rilievo della prossima edizione, la 43esima, d... ► comingsoon.it

Vlahovic non fa gol, David fa assist agli avversari, Openda è una comparsa: Juve, attacco da incubo

Le punte bianconere sono a secco dal 16 settembre, e una Signora con quattro partite senza gol non s... ► gazzetta.it

Occupazione giovanile, i dati nel Padovano area per area

È Monselice la capitale del lavoro giovanile nel Padovano nel primo semestre 2025. Secondo l’ultim... ► padovaoggi.it

Torna Sei Ruote di Speranza: in Autodromo sfilano i gioielli di un tempo (ma non solo)

È uno degli appuntamenti più attesi e amati. Una giornata in pista, non solo per ammirare i gioiel... ► monzatoday.it

Eden: da oggi su Sky il film di Ron Howard con Jude Law e Ana De Armas

Il survival thriller è liberamente ispirato a fatti realmente accaduti e si basa su un mistero irris... ► gazzetta.it

Reading party: un nuovo appuntamento dedicato agli amanti dei libri

Domenica 9 novembre, dalle 17:00 alle 19:30, Bologna ospiterà un nuovo appuntamento dedicato agli ... ► bolognatoday.it

Quartieri Spagnoli, pronto il piano per la pedonalizzazione: «Rivoluzione entro il 2026»

Quartieri Spagnoli, pronto il piano per la pedonalizzazione: «Rivoluzione entro il 2026»"> Una r... ► napolipiu.com

Trump: ‘Il test del missile russo ‘non è appropriato”

Il 21 ottobre è stato testato con successo il nuovo missile da crociera Burevestnik, un vettore a pr... ► imolaoggi.it

David per i giornali è ‘inguardabile’ e sotto ‘shock’. E il commento di Massimo Mauro lo distrugge: «Non posso credere che giochi nella Juventus»

di Redazione JuventusNews24David per i giornali è ‘inguardabile’ e sotto ‘shock’. E il commento di M... ► juventusnews24.com

Padova Congress, lotta allo spreco alimentare con il progetto Food for Good

Padova Congress rafforza il proprio impegno per la sostenibilità aderendo al progetto Food for Goo... ► padovaoggi.it

Mandano in tilt impianto elettrico e videosorveglianza, poi la razzia di cavi: colpo grosso nella zona industriale

CAVALLINO – Maxi furto di rame nella zona industriale di Cavallino. Una banda manda in tilt l’impi... ► lecceprima.it

Lago di Como, San Zeno: magia d

Arroccata in posizione panoramica sul Monte Auragio, la chiesa di San Zeno domina la Valle d’Intel... ► quicomo.it

Modena Verso il derby in silenzio e lavorando

Ha scelto di blindarsi e compattarsi nuovamente, il Modena. Come nella lunga settimana verso Palerm... ► sport.quotidiano.net

Napoli, scoperta una

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito delle attività d... ► lapresse.it

Tenta di far esplodere la casa aprendo il gas: 26enne salvato in extremis a Baronissi

Ha cercato di togliersi la vita facendo esplodere la propria abitazione, ma il tempestivo intervent... ► teleclubitalia.it

Un futuro da balena bianca per la destra italiana

Confini del presente e confini del futuro. Perimetri da superare e perimetri da non superare. Argini... ► ilfoglio.it

Doppio Mascanzoni per l’impresa Progresso. Un colpo di testa di Gamberini rilancia Sasso

Prestigioso pareggio casalingo per il Progresso di Mattia Graffiedi che, al ‘Clara Weisz’ di Castel... ► sport.quotidiano.net

Classifica film al botteghino (20 ottobre – 26 ottobre)

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 20 ott... ► nonewsmagazine.com

Addio ai capelli secchi con il boost di idratazione miracoloso

L’autunno, il cambio di stagione, le temperature più fredde, ma anche le tinte e uno stile di vita ... ► dilei.it

Dragonero, come un adolescente diventa uomo

Pochi personaggi del mondo del fumetto possono vantare di avere una vera vita di cui possiamo esser... ► screenworld.it

Tusk: ‘Zelensky pronto a combattere per altri due tre anni’

Zelensky ha detto che spera che la guerra non duri dieci anni, ma che l'Ucraina è pronta a combatter... ► imolaoggi.it

Monreale, orrore in famiglia: arrestati madre e compagno per atti sessuali sui figli

I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo e una d... ► monrealelive.it

Compleanno Chivu, ieri la sorpresa ad Appiano Gentile per il tecnico: «Gesto apprezzato, è servito per…»

di Redazione Inter News 24Compleanno Chivu, ieri la sorpresa ad Appiano Gentile per il tecnico dell’... ► internews24.com

TvPlay, calendario della settimana: una serie di cambiamenti

Il calendario della settimana di TvPlay ci porta a una serie di cambiamenti. Vi teniamo aggiornamen... ► tvplay.it

Sondaggio televoto Grande Fratello stasera, le percentuali del 27 ottobre 2025: chi viene eliminato fra i tre nominati

Simona Ventura chiuderà il televoto stasera, in diretta tv su Canale 5: il concorrente meno votato... ► ilgiornaleditalia.it

Il mercatino di Forte dei Marmi a Castenaso

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano finalmente a grandissima richiesta nell’area di Bologna c... ► bolognatoday.it

Incidente stradale all’alba, l’auto si schianta contro il casello autostradale: morto

Un terribile incidente ha sconvolto l’alba di oggi, lunedì 27 ottobre. Erano da poco passate le cin... ► caffeinamagazine.it

Lukaku accelera: rientro possibile già a dicembre

Lukaku accelera: rientro possibile già a dicembre Non solo ansia per Kevin De Bruyne: in casa... ► forzazzurri.net

Argentina, vittoria schiacciante per Milei nelle elezioni midterm: le immagini della festa

ìIl presidente argentino Javier Milei ha ottenuto una vittoria schiacciante nei distretti chiave di... ► lapresse.it

IDZES. "Ci è mancata fortuna, buona prestazione. Negli ultimi mesi ritrovata solidità in difesa»

REGGIO EMILIA "Con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto far gol anche noi". La sconfitta bru... ► sport.quotidiano.net

Ferentino, la Casilina resta ancora chiusa. Polemiche sugli investimenti del comune

Ferentino si trova al centro di un duplice fronte di criticità: da un lato, l'ennesimo slittamento... ► frosinonetoday.it

Incidente sulla perimetrale di Melito, si schianta sul guard rail della rampa: ferito automobilista

Incidente sulla rampa della perimetrale di Melito-Scampia alle 4 di notte. Ferito il conducente. Su... ► fanpage.it

Infortunio De Bruyne, Napoli in apprensione per la stessa ex City! Possibile lesione al bicipite femorale: ecco quali sono i rischi!

Infortunio De Bruyne, il belga si ferma di nuovo, preoccupano i precedenti e la cicatrice alla cosc... ► calcionews24.com

Hawkeye, avremo finalmente una seconda stagione? Jeremy Renner riaccende le speranze

Nel tentativo di rimettere in carreggiata il Marvel Cinematic Universe dopo alcuni anni disomogenei... ► metropolitanmagazine

Prodezza Pomezia . Recanatese va giù

UNI 1 RECANATESE 0 UNI: Gariti, Bordi, De Santis, Colau, Giannini (26’st Okojie), Ippoliti... ► ilrestodelcarlino.it

Basket, una Benacquista Latina inarrestabile batte anche l’Orasì Ravenna

Una Benacquista Assicurazioni Latina Basket inarrestabile. Grazie alla vittoria sul difficile camp... ► latinatoday.it