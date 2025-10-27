Genova gruppo con spranghe entra nel liceo e devasta aule

Un manipolo di individui armati di spranghe è entrato durante la notte nel liceo scientifico Da Vinci di Genova, occupato dagli studenti e, al grido di "Viva il duce", ha devastato alcune aule. Sui muri hanno lasciato decine di scritte e una svastica, i vetri sono stati infranti e alcune aule devastate. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Genova, gruppo con spranghe entra nel liceo e devasta aule

Scopri altri approfondimenti

Questa notte un gruppo di una decina neofascisti ha fatto irruzione in una scuola occupata a Genova incappucciati e armati di spranghe, al grido di “viva il Duc*”, hanno sfondato e distrutto l’ingresso dell’edificio, vandalizzato gli spazi e terrorizzato gli studenti - facebook.com Vai su Facebook

Genova, gruppo con spranghe entra nel liceo e devasta aule - Un manipolo di individui armati di spranghe è entrato durante la notte nel liceo scientifico Da Vinci di Genova, occupato dagli studenti e, al grido di "Viva il duce", ha devastato alcune aule. Da tg24.sky.it

Gruppo con spranghe entra in un liceo occupato e devasta le aule - Un manipolo di individui armati di spranghe è entrato durante la notte nel liceo scientifico Da Vinci di Genova, occupato dagli studenti e, al grido di 'Viva il duce' hanno devastato alcune aule e la ... ansa.it scrive

Gruppo armato di spranghe entra in un liceo occupato: scuola devastata, indagini in corso - Nella notte un gruppo di dieci persone sono entrati al Liceo Scientifico Da Vinci di via Bartolomeo Arecco, occupato dagli studenti con l'intenzione di aggredire. Segnala primocanale.it