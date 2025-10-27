Genova Ferrari da 700mila euro sequestrata per contrabbando | le immagini

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato per contrabbando una Ferrari “Purosangue”. Alla guida della fuoriserie, con targa emiratina, dal valore circa € 700.000, un cittadino francese in arrivo, via mare, su un traghetto proveniente da Tunisi e sbarcato al Terminal Colombo. La vettura durante lo sbarco è risultata sospetta non solo perché inusuale il transito di “ supercar ” provenienti da un Paese a tassazione limitata – come gli Emirati Arabi Uniti – tanto più perché alla guida vi era un soggetto di diversa nazionalità. Tali elementi, acquisiti nell’immediatezza del controllo, hanno reso necessario un approfondimento investigativo che ha fatto scattare ulteriori accertamenti doganali sulla fuoriserie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Genova, Ferrari da 700mila euro sequestrata per contrabbando: le immagini

