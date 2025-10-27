La vittima dell'aggressione non è in pericolo di vita e il feto sta bene. Quando ha visto la ragazza perdere sangue, la responsabile ha accusato un malore. Nelle prossime ore sarà interrogata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Genova, 22enne accoltella per gelosia la compagna incinta