Genova 22enne accoltella per gelosia la compagna incinta
La vittima dell'aggressione non è in pericolo di vita e il feto sta bene. Quando ha visto la ragazza perdere sangue, la responsabile ha accusato un malore. Nelle prossime ore sarà interrogata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un 22enne di origine tunisine è stato arrestato dai carabinieri di Genova... - facebook.com Vai su Facebook
Hashish nello zaino e contanti in tasca, 22enne arrestato a Rivarolo https://ift.tt/lG3woR7 https://ift.tt/rp1UE7n - X Vai su X
Accoltella la fidanzata incinta nei vicoli di Genova, fermata una ragazza di 22 anni - Intanto la 22enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove, fortunatamente, è stato subito accertato che la lama non aveva intaccato il feto. Scrive primocanale.it
Genova, 22enne accoltella per gelosia la compagna incinta - A Genova una giovane di 22 anni ha ferito con una coltellata all'addome la compagna incinta, sua coetanea, durante una lite scoppiata per gelosia nel centro storico. msn.com scrive
Genova, donna incinta di 22 anni ferita in centro durante una lite tra coetanee - Un pomeriggio di ordinaria vita nel centro storico di Genova è stato segnato da un episodio di violenza tra giovani. Secondo notizie.it