Genoa vs Cremonese nona giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Non sarà facile per I liguri trovare la prima vittoria stagionale contro i grigiorossi che hanno già preso un discreto vantaggio sulla zona retrocessione. Genoa vs Cremonese si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Marassi. GENOA VS CREMONESE: DOVE ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri sono al momento il fanalino di coda di questo campionato con appena tre punti. Inoltre la posizione del tecnico Vieira è sempre più in discussione e dunque è arrivato il momento di cogliere la prima vittoria per lasciare l’ultima posizione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
$GenoaCremonese | Arbitra Abisso, al VAR Dionisi buoncalcioatutti.it/2025/10/27/gen… via @buoncalcio - X Vai su X
SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO L’8° GIORNATA Milan-Pisa 2-2 Parma-Como 0-0 Udinese-Lecce 3-2 Napoli-Inter 3-1 Cremonese-Atalanta 1-1 Torino-Genoa 2-1 Verona-Cagliari 2-2 Sassuolo-Roma 0-1 Fiorentina-Bologna ore 18 Lazio-Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Genoa-Cremonese: la paura la fa finire così - Cremonese è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Si legge su ilveggente.it
Genoa-Cremonese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Cremonese si sfidano nell’infrasettimanale della 9ª giornata di Serie A 2025/2026: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming. Segnala goal.com
Genoa a caccia di punti per risalire in classifica dove è ultimo da solo. - Probabili Formazioni Serie A: scopri le probabili formazioni del prossimo turno di Serie A. Lo riporta gazzetta.it