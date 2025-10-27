Genoa perdita da 33,3 milioni | l’assemblea revoca per giusta causa la nomina di Zangrillo Il comunicato del club
Bilancio Genoa: -33,3 milioni e terremoto societario, Zangrillo fuori per giusta causa. Il comunicato del Grifone L’assemblea degli azionisti del club rossoblù ha approvato il bilancio al 30 giugno 2025, che evidenzia una perdita di 33,3 milioni di euro. Contestualmente, è arrivata anche la decisione di interrompere il rapporto con l’ex presidente Alberto Zangrillo, segnando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
