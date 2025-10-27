Genoa cala il passivo | -33,3 milioni Zangrillo fuori dal CdA | revocato per giusta causa

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assemblea degli azionisti ha approvato anche l'ingresso di Ovidiu Golea e Razvan Rat nel CdA. Il patrimonio netto sale da 1 a 17,9 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genoa, cala il passivo: -33,3 milioni. Zangrillo fuori dal CdA: revocato per giusta causa

