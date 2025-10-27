SOLO il 3,7% dei lavoratori delle piccole imprese italiane gode di tutele effettive in materia di genitorialità e caregiving. È il dato più significativo emerso dal Global Welfare Summit 2025, seconda edizione dell’evento divenuto il principale punto di riferimento nazionale in tema dl welfare globale, che si è svolto giovedì scorso a Roma. Per l’Osservatorio Italian Welfare è stata l’occasione per presentare la prima indagine sistemica e trasversale sul settore: un’analisi senza precedenti, che ha coinvolto 9 milioni di lavoratori – tra dipendenti e liberi professionisti – restituendo la fotografia di un sistema ancora frammentato e diseguale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Genitorialità e caregiving. Penalizzato chi lavora nelle piccole imprese